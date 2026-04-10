女子大生になったタレント六車奈々（52）が9日までにインスタグラムを更新。進級したことを報告した。六車は「51歳で短大に入学してから1年。この春、2年生になりました」とし、近影をアップした。続けて「振り返れば、本当に濃くて、楽しくて、夢中で駆け抜けた1年。栄養学のことはかなり勉強してきたつもりでしたが、実際に学び始めると、まだまだ甘かったと実感しています」と1年を振り返り「栄養学だけでなく、実験や実習、生