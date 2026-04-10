◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２でスタートした。初日からグリーンが硬く仕上がり、風の読みも難しかった一日を終え「風はなかったんだけど、ないな