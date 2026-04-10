モデルの谷まりあ（30）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。黒のロングドレス姿を投稿した。イブ・サンローランのリップ新商品イベントに参加し「新製品YSL LOVENUDE LIPSTICK全10色の発売を記念したイベント」と報告。デコルテを大胆に露出し、谷間あらわなノンショルダー黒ワンピースドレス姿をアップし、「私はその中の#44ヌードラヴァリエールを付けさせてもらいました新感覚の『ふわじゅわリップ』は質感も色もお