フィンガーペイントを考案した小沢さん＝１３日、辻堂西口ＹＵ―ＺＵルーム袋に入った絵の具を指でなぞって模様を浮かび上がらせる「フィンガーペイント」が人気を集めている。神奈川県茅ケ崎市在住の小沢美和さん（３５）が子育て経験を基に考えた手法で、生後数カ月の乳児や障害児らもクレヨンなどの筆記具を使わずに制作できる。キット販売を通じて全国でファンの輪が広がっており、小沢さんは「年齢や障害、性別に関係なく誰