日本人の男が拘束されているとされる留置施設＝4月上旬、ラオス・ルアンプラバン（共同）【バンコク共同】東南アジアのラオスで児童買春をした疑いで日本人の男（52）が逮捕された事件で、現地警察が性被害に遭ったとみられる少女の1人が12歳だったことを特に重くみて捜査していることが10日、分かった。複数の地元当局関係者が明らかにした。ラオスでは児童買春が強姦や人身取引の罪に当たり、刑法では被害者が低年齢だと厳罰の