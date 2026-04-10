最大16通りのバリエーションが生む多用途性日本市場においてミニバンは、ファミリー層を中心に長年高い人気を維持してきたカテゴリです。広い室内空間や多人数乗車、使い勝手の良さといった特徴が評価され、日常生活からレジャーまで幅広い用途に対応できる存在として定着しています。【画像】超カッコイイ！ これが“もうすぐ発売”の新型「“ノアサイズ”ミニバン」です！（30枚以上）そうしたなかで、従来のミニバンの概