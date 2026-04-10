東京都内の土地売買を巡る詐欺事件で、名古屋の会社から3億円をだまし取ったとして既に逮捕・起訴されている不動産会社社長の男らが、さらに4億円をだまし取っていたとして追送検されました。東京の不動産会社「navyトラスト」の社長・坂井邦昭被告(81)ら2人は、東京・新橋にある土地を本来の適正価格より高く名古屋市の会社に購入させ、その差額分から手付金名目で、3億円をだまし取った罪で起訴されています。購入金額と適