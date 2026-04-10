【ロンドン共同】英国のヒーリー国防相は9日、英北部海域で過去数週間にわたり、ロシアの特殊潜水艦2隻と攻撃型潜水艦1隻が活動していたと発表した。海底ケーブルやパイプラインなどのインフラを調査していたとみられ、英軍が艦艇や航空機で追跡すると現場を離れたという。特殊潜水艦はロシアの海中工作部隊、深海調査総局に所属。ヒーリー氏は記者会見で、海底ケーブルなどの損傷は見つかっていないとし、プーチン大統領に対