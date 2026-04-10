村上宗隆内野手所属のホワイトソックスが９日（日本時間１０日）、井口資仁内野手らを擁して２００５年のワールドシリーズ優勝に導いたオジー・ギーエン氏の背番号１３の永久欠番セレモニーを現地８月８日、ガーディアンズ戦の試合前に行うと発表した。球団史上１３人目の永久欠番となるが、監督経験者では初めてとなる。ギーエンは２００４年から２０１１年までホワイトソックスの監督を務め、１２９５試合で６７８勝６１７敗