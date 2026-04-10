NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4818.00（+40.80+0.85%） 金６月限は続伸。時間外取引は、イランがイスラエルのレバノン攻撃に反発したことを受けて売り優勢となったが、ドル高一服を受けて下げ一服となった。ただ戻りは売られた。欧州時間に入ると、買い戻されて下げ一服となった。日中取引では、イスラエルがレバノンとの和平交渉に合意したことを受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS