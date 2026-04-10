NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝97.87（+3.46+3.66%） １１日から始まるイランと米国の停戦協議を控えて、交渉が難航するとみられていることが相場を押し上げた。イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が声明を発表しており、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階へ引き上げる」、「われわれは戦争を求めておらず、今も求めていないが、いかなる形でも自らの権利を放棄することはない」と述べ、米国との交渉でホ