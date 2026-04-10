NY株式9日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均48185.80（+275.88+0.58%） S＆P5006824.66（+41.85+0.62%） ナスダック22822.42（+187.43+0.83%） CME日経平均先物56660（大証終比：+350+0.62%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。米国とイランの停戦への楽観がやや後退し、序盤は下落して始まった。イランが合意の一部が破られたと警告。イスラエルによるレバノンへの攻撃や