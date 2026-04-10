米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 3.777（-0.008） 米10年債4.281（-0.010） 米30年債4.888（+0.005） 期待インフレ率2.357（+0.017） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回り横ばい。前半は米国とイランの停戦への楽観がやや後退し、利回りは上昇。ただ、途中から急速に下げに転じていた。イスラエルがレバノンとの直接交渉に合意と伝わったことがフォロ