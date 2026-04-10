©ABCテレビ 4月11日（土）の「朝だ！生です旅サラダ」は、アーティストでタレントのDAIGOがスタジオに生出演！「家族旅が大好き」と語るDAIGOが、家族旅行のリサーチを兼ねて、春の京都を巡る2日間の旅へ出かける。 1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ！ 2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。 「京都鉄道博物館」でDAIGOが運転センスを披露！？ ©ABCテレ