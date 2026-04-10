【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２７５・８８ドル高の４万８１８５・８０ドルだった。２日連続の値上がり。イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンとの和平交渉を開始すると表明したことを受け、中東情勢の緊張緩和につながるとの期待から買い注文が優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１８７・４３ポイント高の２万２８２２・４２だ