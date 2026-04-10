■ゲームウィズ 235円(+50円、+27.0％) ストップ高 ＧａｍｅＷｉｔｈ [東証Ｓ]がストップ高。8日取引終了後、第3四半期累計（25年6月-26年2月）連結決算を発表。売上高は31億3300万円（前年同期比24.0％増）、営業損益は1億8800万円の黒字（前年同期2億1700万円の赤字）となった。営業損益は通期予想のレンジ（損益トントン～1億円の黒字）を上回っており、これが好感された。ゲーム情報サイトを手掛