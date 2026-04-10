◎ヤクルトの練習中、ベンチから「カイチョー！カイチョー！」と選手会長の古賀を呼ぶ声が。振り返ると声の主はオスナでした。◎楽天・井野バッテリーコーチは送球練習をしていたYG安田に「脚がついてきてないぞ。ヤングボーイ！」とゲキ。YB安田に改名でしょうか…。◎ヤクルト・池山監督は前日の8回にマウンドへ行った際の声がけについて「通訳に“俺、何言うたんや？”って聞いたら“逃げずに勝負しろ”だったみたい」。