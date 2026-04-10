◇パ・リーグ楽天2―4日本ハム（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）楽天先発のウレーニャが5回2安打無失点の好投も、緊急降板後に救援陣が崩れて2連敗。借金生活に戻った。右腕は下半身に張りが出たため、大事を取った。三木監督も「いいボールもあったし、良かった」と評価したが、6回に緊急登板の内が3連打で同点を許し、なお無死一、二塁で加治屋が清宮幸に決勝3ランを被弾した。浅村も上半身に張りが出たため