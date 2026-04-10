◇パ・リーグ西武0―2ソフトバンク（2026年4月9日みずほペイペイD）西武は初回先頭の桑原が左前に放った1安打のみに抑えられ、今季初の3連勝はならなかった。桑原は「次も対戦があるので対策をしっかり練りたい」とチームを代弁した。先発の菅井は一度も勝利を挙げたことのないソフトバンク打線に6回2安打無失点の好投を見せたが、打線が援護できず。22歳の左腕は「自分の投球をすれば次につながる。割り切ってやって