DeNAは開幕から3勝8敗で最下位タイ。12球団で唯一連勝がなく、10日の広島戦に先発する東は「かみ合えば勢いに乗るので起爆剤になりたい」と闘志を燃やした。前日3回降板の左腕コックスは上半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消され、インフルエンザ感染のデュプランティエに入江、竹田も合わせて開幕ローテーションから既に4人が登録外。広島3連戦では平良が今季初先発を見込まれ、早くも踏ん張りどころを迎えた。