韓国の男性6人組「TWS（トゥアス）」の1年ぶりの日本ファンミーティングが8、9の両日、横浜市のぴあアリーナMMで開催された。YOUNGJAE（20）は「42の心を引きつける時間にしたい」と、2日間3公演で計約3万人の42（サイ、ファンの総称）と呼吸を合わせたミニゲームなどで交流。ライブでは、駄々をこねる子供のように肩を揺らす振り付けがSNSで「アンタルチャレンジ」として話題になった「OVERDRIVE」や、日本初披露となる未発表