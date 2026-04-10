牝馬3冠第1章「第86回桜花賞」（12日、阪神）の出走馬と枠順が9日、確定した。先週の大阪杯をクロワデュノールで制した斉藤崇厩舎が送り出すアランカールは4枠7番に決定。直近7年で3勝をマークしている“吉兆枠”を獲得した。歴代最多の桜花賞5勝の武豊（57）が認める素質馬が、一生に一度の桜の晴れ舞台で開花する。桜花賞5勝を誇る“桜男”武豊が「先週は咲かなかった」と振り返ったのは大阪杯。円熟の逃げで相棒メイショウ