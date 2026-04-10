是枝裕和監督「箱の中の羊」、濱口竜介監督「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督「ナギダイアリー」が、フランスの第79回カンヌ映画祭（5月12〜23日）で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に選出された。映画祭事務局が9日発表。日本映画3作品のコンペ出品は25年ぶりの快挙となった。「箱の中の羊」は、綾瀬はるか（41）と千鳥の大悟（46）がダブル主演。是枝監督は3年ぶりのコンペに「作品にとって最高のお披露目