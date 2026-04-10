◇セ・リーグヤクルト0―2阪神（2026年4月9日甲子園）ヤクルトは7回降雨コールドで、開幕4カード目で初の負け越しとなった。再三の好機で一本が出ず零敗。今季2度目の登板だった先発の奥川は5回2失点で初黒星を喫した。池山監督は「（雨は）予測していたので早めの援護をと言っていたけど。チャンスはあったけど、強引さが目立ったかな」と振り返った。昨季王者の阪神に1勝2敗。「明日から場所も相手も変わる」と切