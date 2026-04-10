昨年2月にデビューした韓国の女性8人組「Hearts2Hearts」が9日、東京・表参道でコスメブランド「2aN」のポップアップイベントに登場した。同ブランドについて、リーダーのジウ（19）は「いつも私たちのステージメークを支えてくれている」と紹介。春の新商品でメークしたユハ（18）は「桃のように可愛らしいカラーで、カメラ映えがさらに良くなります」と、自信たっぷりの笑顔を見せた。