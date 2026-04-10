◇パ・リーグロッテ1―2オリックス（2026年4月9日京セラD）ロッテが今季初の延長戦で初のサヨナラ負け、5連敗で借金は4に膨らんだ。先発の西野が5回6安打1失点と粘投。藤原が今季初の3安打猛打賞、右翼守備でも3回にオリックスの2点目を阻止する好返球と気を吐いたが、勝利には結びつかなかった。この3連戦で一度も適時打はなく、計わずか3得点。藤原は「もっとチームとしてやっていかないといけない」と厳しい表情で