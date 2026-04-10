巨人は広島戦が雨天中止となった。先発予定だった則本はスライドせず、16日の阪神戦（甲子園）で移籍後初勝利を目指す見込みとなった。ブルペンで約40球投げて仕切り直し、「天候には勝てないので仕方ない。チームにとっていい休養になれば」と代弁した。10日からのヤクルト3連戦（東京ドーム）は当初の予定通りドラフト1位・竹丸、新外国人右腕マタ、井上の順で先発予定。来日初登板のマタについて杉内投手チーフコーチ