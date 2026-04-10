【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は9日、レバノンでイスラエル軍の大規模攻撃により多数の死傷者が出て外傷治療用の医療品が逼迫し、一部の病院では数日で枯渇する恐れがあると明らかにした。ロイター通信がWHOレバノン代表の話として報じた。不足しているのは包帯や抗生物質、麻酔薬など。多数が死傷した8日の攻撃で、約3週間分の在庫が1日で消費されたという。代表は、攻撃が続けば医療品不足のために多くの人が命を失