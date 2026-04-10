【ニューヨーク共同】中東での紛争を担当する国連のジャン・アルノー事務総長特使は9日、訪問先のイランの首都テヘランでガリババディ外務次官と会談し、米イスラエルとの戦闘終結に向けた道筋について協議した。ドゥジャリク事務総長報道官が記者会見で明らかにした。ドゥジャリク氏は、ガリババディ氏がイラン指導部の意向を代表しているとの認識を示し「実のある会談だった」と説明した。詳細には言及しなかった。アルノー