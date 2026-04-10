最速158キロを誇るロッテ・ドラフト1位右腕・石垣元が11日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）で実戦デビューする。先発で1イニングを予定。春季キャンプは1軍参加し、体づくり優先の方針のため、2月下旬からは2軍で調整を続けてきた。建山義紀1軍投手コーディネーターは「球速もキープできている。試合に行かせられる状態なので、一度投げさせてみようということ。どれぐらいのボールを投げて、試合後にどれぐら