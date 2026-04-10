【ベルリン共同】ドイツのメディアは9日、民衆扇動罪などで実刑判決を受け、収監前に法的な性別を男性から女性に変更して女性刑務所への入所が決まっていたネオナチの被告が、逃亡先のチェコで警察に拘束されたと報じた。被告は昨年8月下旬の期日までに刑務所に出頭せず、行方が分からなくなっていた。被告はドイツ東部ハレの裁判所で2023年に禁錮1年6月の実刑判決を受けた。出生時の性別と異なる性別を自認するトランスジェン