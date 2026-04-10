「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス」（１０日開幕、石坂ＧＣ­＝パー７２）ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子は１０日から３日間、埼玉県鳩山町の石坂ＧＣ（６５８０ヤード、パー７２）で開催される。９日はプロアマが行われ、２０１９年ＡＩＧ全英女子オープン覇者で、今季の日本ツアー自身初戦に臨む渋野日向子（サントリー）は「グリーンがびっくりするくらい難しい。ショットが重要になってくるのか