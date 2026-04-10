韓国LGが2021年に投入を予定していた、画面巻き取り（ロール式）スマートフォン「LG Rollable」の試作機を分解する動画が公開されました。 ↑幻のLG Rollableを分解！（画像提供／JerryRigEverything／YouTube） この動画は、人気テック系YouTubeチャンネルのJerryRigEverythingが、ほぼ完成品に近いプロトタイプを入手して公開したものです。画面サイズが通常時の約6.8インチから、指でスワイプするだけで横方向にスムーズ