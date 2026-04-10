岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』より、上白石萌音の出演が発表された。併せて、上白石は、中村八大（岡田）が渡米先で出会う重要なキャラクター・アリス役を演じる。【写真】上白石萌音、中村八大（岡田准一）が渡米先で出会う重要なキャラ・アリス役に！高度経済成長期、3人のバイタリティにあふれた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。“689トリオ”と呼