巨人・則本昂大投手（３５）はスライドせず来週以降の登板に回ることが決まった。先発予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止。「天候には勝てないので仕方ない。チームにとってもいい休養になればいいなと思うし、僕もそうしたい。また皆で頑張っていけたら」と仕切り直した。強い雨が降り注ぐ午後３時４０分頃からグラウンドでキャッチボールを始めるなど、移籍後初勝利に向けて気合十分だった右腕。中止決定後はブルペ