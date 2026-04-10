「広島（雨天中止）巨人」（９日、マツダスタジアム）巨人の則本昂大投手（３５）が９日、翌週の阪神３連戦（甲子園）に先発することが決まった。雨天中止を受けて、ブルペンで４０球。「天候には勝てないので仕方ない。投げる感覚は失いたくなかった」。雨に阻まれても、闘志は消さない。切り替えて次戦を見据えた。楽天時代からの経験値もある。屋外球場を本拠地として戦ってきた１３年間。登板間隔も空くが、その分リカバ