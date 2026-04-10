「楽天２−４日本ハム」（９日、楽天モバイル最強パーク）逆方向への大きな一発で、試合を決めた。１点を追う六回、３連打で追い付いてなお無死一、二塁。日本ハム・清宮幸太郎内野手が外角直球を左中間「ホームランゾーン」に運ぶ決勝３ラン。「高めの球をという狙いだった。ちゃんと打てたかな」と笑顔を見せた。３月３１日以来、８試合ぶりの本塁打と間隔は空いたが、「自分の中では（状態は）悪くなかった」と言う。万波