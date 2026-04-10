「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）ヤクルトは七回途中で無念の降雨コールドとなり敗れた。打線がプロ初先発の茨木に６回を５安打無得点に抑え込まれて初勝利を献上。今季初めて同一カードで負け越し、開幕４カード連続勝ち越しを逃した。池山隆寛監督「王者阪神さんなんで。当然勝ち越しを目指してきたんだけど相手がいることなんで。しっかり準備して明日からまた戦いたい」と前を向いた。