「東都大学野球、東洋大１６−９立正大」（８日、神宮球場）第１週の３回戦２試合が行われ、国学院大と東洋大が勝ち、ともに２勝１敗で勝ち点を挙げた。国学院大は三回に１０点を挙げ、１２−４で中大を破った。東洋大は１０季ぶりに１部復帰した立正大を１６−９で下した。高く舞い上がった打球が左翼席に吸い込まれていく。軽い足取りでダイヤモンドを一周し、ナインと雄たけびを上げて喜んだ。立正大・椎木卿五捕手（２年