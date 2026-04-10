２軍調整中のＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が９日、神奈川・横須賀市の横須賀スタジアムで日産自動車との練習試合に先発した。６回無安打無失点、２四球で「内容と自分の感触が良かった」と手応えを口にした。「マウンドで余計なことを考えてないですし、いいリズムで、どんどんストライクゾーンで勝負できたと思います」。課題克服へシンプルな心持ちで臨み「フォームのことを考えすぎず、本能的に投げられるように意識し