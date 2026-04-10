プレセピオの手綱を取る富田暁（29）は17年のデビュー当時、木原厩舎に所属。裏に厩舎があった笹田師に世話になったという。「うまくいかない時も乗せてくださった。ありがたい存在。期待に応えたい思いは強いです」と意気込む。初コンビを組んだつわぶき賞Vを「逃げ馬を捉え切ったのは能力が高いからだと思います」と振り返り、素質を評価。恩返しの思いを込め、パートナーの力をフルに引き出す。