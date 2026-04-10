▼（1）フェスティバルヒル（四位師）阪神千六だから極端にここが良い、悪いはないと思う。枠の並びを見てジョッキーと作戦を練ります。▼（2）サンアントワーヌ（水出助手）ゲートで（位置が）後ろになったりすることもあるので偶数枠はいいのでは。馬混みも大丈夫だと思うし、ジョッキーも前回より具合が良さそうと言ってくれている。マイルもこなしてくれるはず。▼（3）ディアダイヤモンド（平塚助手）スタートがうまい