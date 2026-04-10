「オリックス２−１ロッテ」（９日、京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が左腕に違和感を訴え、緊急降板した。１点リードの六回２死満塁で佐藤へ初球を投じた直後に異変が発生。捕手の若月がマウンドに向かい、トレーナーに付き添われそのままベンチに退いた。試合後、岸田監督は「大事を取っての降板にした。長くかかる？まだ話をしてないので分からない」と話すにとどめた。２日の西武戦で今季初勝利をマーク。頼