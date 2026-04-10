舞台が外回りに替わった07年以降、真ん中〜外枠が優勢。馬番別は8、9番が最多タイの3勝を挙げる。中でも9番は過去10年で【1・3・1・5】と複勝率50％。23年コナコースト、24年アスコリピチェーノ、昨年アルマヴェローチェと3連連続で2着に好走している。キャリアの浅い3歳戦。展開に応じて自在にポジションを取れる真ん中の枠が良さそうだ。