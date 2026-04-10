JRAは9日、桜花賞出走馬の調教後馬体重を発表した。スターアニスは8キロ増。前走は調教後と比べて当日は2キロ減っただけ。今回もさほど変わらなさそう。全体的にどっしりして迫力が出た。栗東滞在の関東馬ドリームコアは2キロ増。馬体に緩みがなく、重厚感が増している。アランカールは2キロ減。当日までに減ると割り引き材料になりそうだ。