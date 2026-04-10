今週末、3歳牝馬クラシックの第1弾、桜花賞（G1）が行われる。昨年の2歳女王スターアニス（高野）が出走予定だ。阪神JF（G1）を制して以来、休み明けで桜の女王の座を狙う。近年はトレセンだけでなく放牧先の施設の充実や調教技術の向上も著しく、かつては懐疑的に見られがちだった「休み明け」も、大きな不安材料とは捉えられなくなった。しかし、今から四半世紀以上前の1999年は事情が異なった。この年、休み明けで桜花賞