「第86回皐月賞」（19日、中山）に向け、上原佑厩舎の3騎がWコースで1週前追いを行った。最初に登場したのは弥生賞ディープ記念2着のライヒスアドラー。他2騎より間隔が詰まっているため単走だったが、最後まで集中力をキープ。ラストは強めに追われて5F66秒9〜1F11秒4をマークした。師は「成長を感じたし、時計は予定通り。当週もそれほどやりません」と納得の口ぶりだ。ホープフルS2着のフォルテアンジェロ、京成杯Vのグリ