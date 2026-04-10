▼アクロフェイズCWコース6F84秒4〜1F11秒4（奥村豊師）トライアルを使っているので、それほど負荷をかける必要はない。状態はキープできている。距離が延びるのはプラス。▼ゾロアストロWコース6F81秒9〜1F11秒1（宮田師）しっかり時計を出しながらやった。ジョッキー（岩田望）には馬のメンタル面とコントロールを確認してもらった。予定通りです。▼マテンロウゲイルCWコース6F80秒1〜1F11秒2（野中師）前走の1週前よりは