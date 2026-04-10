イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は9日、交戦する親イラン民兵組織ヒズボラの武装解除を巡り、レバノン政府との直接交渉を早期に始めるよう内閣に指示したと発表した。米政府関係者は国務省が来週、イスラエルとレバノンの直接交渉を主催する予定だと明らかにした。米国とイランの停戦合意では、イスラエルによるレバノン攻撃停止が焦点の一つとなっている。11日の