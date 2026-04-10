元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で記者会見を開き、来年１月の任期満了に伴う同県知事選挙に立候補することを正式に表明した。東国原氏は元妻の俳優・かとうかず子との間の長男・加藤守氏が陣営に加わってサポートすること、タレントとしての師匠・ビートたけしには報告済みであることを明らかにして、キャッチフレーズ候補に「『どげんかせんといかん』リターンズ」などを挙げた。家族ぐるみで